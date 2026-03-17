توزیع بیش از ۶ تن میوه شب عید در صومعه سرا
فرماندار صومعه سرا گفت : ۶و نیم تن میوه شب عید با نرخ مصوب از طریق تعاون روستایی در شهرستان صومعه سرا توزیع میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، فرماندار شهرستان صومعه سرا در جلسه تنظیم بازار ابا اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی گفت: کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در سطح شهرستان موجود است و مشکلی در تأمین ارزاق عمومی وجود ندارد.
حمیدرضایی بر نظارت دقیق و مستمر بر بازار تأکید کرد و افزود: آرد مورد نیاز نانوایان نیز به میزان کافی تأمین شده و تمامی واحدهای خبازی به طور منظم تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قرار دارند.
وی با اشاره به روزهای پایانی سال، شرایط خاص کشور و افزایش حجم سفرهای نوروزی گفت: تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای مردم و مسافران در شهرستان اندیشیده شده است.
فرماندار صومعه سرا همچنین از تأمین بیش از ۶ و نیم تن میوه شب عید خبر داد و افزود: این اقلام با نرخ مصوب از طریق تعاون روستایی توزیع میشود و در صورت افزایش تقاضا، تأمین بیشتر نیز پیشبینی شده است.