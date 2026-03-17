توزیع بیش از ۶ تن میوه شب عید در صومعه سرا

به گزارش ایلنا از رشت، فرماندار شهرستان صومعه سرا در جلسه تنظیم بازار ابا اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی گفت: کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در سطح شهرستان موجود است و مشکلی در تأمین ارزاق عمومی وجود ندارد.

حمیدرضایی بر نظارت دقیق و مستمر بر بازار تأکید کرد و افزود: آرد مورد نیاز نانوایان نیز به میزان کافی تأمین شده و تمامی واحدهای خبازی به طور منظم تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قرار دارند.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال، شرایط خاص کشور و افزایش حجم سفرهای نوروزی گفت: تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای مردم و مسافران در شهرستان اندیشیده شده است.

فرماندار صومعه سرا همچنین از تأمین بیش از ۶ و نیم تن میوه شب عید خبر داد و افزود: این اقلام با نرخ مصوب از طریق تعاون روستایی توزیع می‌شود و در صورت افزایش تقاضا، تأمین بیشتر نیز پیش‌بینی شده است.

