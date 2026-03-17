کشف ۱۳۰ هزار عدد ترقه غیرمجاز در لامرد

به گزارش ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان در تشریح این خبر بیان داشت: مامورین انتظامی شهرستان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه مامورین در بازرسی از این خودرو ۱۳۰ هزار عدد انواع ترقه را کشف کردند، افزود : کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی لامرد از شهروندان درخواست کرد کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به جوانان و فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند و در صورت داشتن هرگونه اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش و یا نگهداری مواد محترقه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

