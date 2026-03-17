خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۳۰ هزار عدد ترقه غیرمجاز در لامرد

کشف ۱۳۰ هزار عدد ترقه غیرمجاز در لامرد
کد خبر : 1763013
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۱۳۰ هزار عدد انواع ترقه غیرمجاز در بازرسی از یک دستگاه خودرو ایسوزو خبر داد.

به گزارش ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان در تشریح این خبر بیان داشت: مامورین انتظامی شهرستان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه مامورین در بازرسی از این خودرو ۱۳۰ هزار عدد انواع ترقه را کشف کردند، افزود : کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی لامرد از شهروندان درخواست کرد  کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به جوانان و فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند و در صورت داشتن هرگونه اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش و یا نگهداری مواد محترقه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل