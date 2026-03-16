به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در نشست شهرداران استان با تبریک روز شهردار گفت: این روز به نام شهید والامقام مهدی باکری شهردار نمونه مزین شده و یادآور روحیه ایثار، خدمت و مجاهدت در مدیریت شهری است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی این شهید بزرگوار افزود: شهید باکری در دوران مسئولیت خود حتی حقوقی دریافت نکرد و تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار گرفت؛ الگویی که می‌تواند الهام‌بخش مدیران شهری باشد.

استاندار قزوین تاکید کرد: شهرداران باید با روحیه جهادی و نگاه خدمت‌محور مسیر توسعه و آبادانی شهرها را دنبال کنند.

نوذری در نشست شهرداران استان با قدردانی از تلاش مدیران شهری در سال ۱۴۰۴ گفت: مجموعه شهرداران استان در سال گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه عمران و خدمات شهری انجام دادند.

وی اضافه کرد: در مدیریت اختلاف نظر طبیعی است و قرار نیست همه دیدگاه‌ها یکسان باشد، اما آنچه اهمیت دارد وحدت در مسیر توسعه و پیشرفت شهرها است.

استاندار قزوین با تأکید بر گفت‌وگو و تعامل میان مدیران شهری تصریح کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که مدیران با همفکری و تعامل مسائل شهری را حل و فصل کنند.

نوذری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با فشارهای اقتصادی و جنگ رسانه‌ای گسترده مواجه بوده، اما با اتکا به مردم و ظرفیت‌های داخلی توانسته مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد.

وی افزود: رسانه‌های خارجی تلاش می‌کنند تصویری متفاوت از واقعیت‌های ایران ارائه دهند، در حالی که کشور با قدرت در حال مدیریت شرایط است. در چنین شرایطی همه مدیران باید با امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی در کنار مردم باشند.

استاندار قزوین با اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: در استان قزوین کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر راهبردی استان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

نوذری اضافه کرد: با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای خارجی، بازار استان آرام و کالاها به وفور در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی همچنین با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان و صنایع استان تصریح کرد: بخش صنعت و تولید قزوین در شرایط مختلف نشان داده که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.

استاندار قزوین با تأکید بر جایگاه مدیریت شهری گفت: شهرداران مهم‌ترین نقش را در توسعه شهرها دارند و بازوان وزارت کشور هستند. مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و شهرداران باید نگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به اداره شهر داشته باشند.

نوذری تصریح کرد: توسعه متوازن شهرها نیازمند مدیرانی است که علاوه بر توان اجرایی دارای نگاه علمی و اجتماعی نیز باشند.

وی با اشاره به فضای مدیریتی استان گفت: امروز در استان قزوین فضای همدلی، تعامل و همراهی میان مسئولان شکل گرفته است. دولت چهاردهم با رویکرد وفاق و همدلی تلاش می‌کند از ظرفیت همه گروه‌ها و دیدگاه‌ها برای پیشرفت استان استفاده کند.

استاندار قزوین بیان کرد: همراهی و حمایت‌های آیت‌الله مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و مدیران اجرایی، زمینه‌ساز تقویت همدلی و تسریع در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان شده است.

