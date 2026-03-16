پنج مأمور انتظامی در تفتان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت خودروی گشت انتظامی شهرستان تفتان که در حال برقراری نظم و امنیت شهروندان بود، با سلاح گرم تیراندازی که متأسفانه پنج نفر از کارکنان انتظامی و یک شهروند به شهادت رسیدند.

این اطلاعیه می افزاید: تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی انتظامی در حال اجراست.

شهرستان تفتان از توابع سیستان و بلوچستان و در فاصله حدود ۱۳۰ کیلومتری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.

