پرداخت بیش از 23 میلیارد تومان کفاره توسط مردم قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در تشریح این خبر گفت: در سال گذشته مردم مؤمن دیار مینودری بیش از 23 میلیارد و 300 میلیون تومان زکات فطره و کفاره به دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد استان قزوین پرداخت کردند.

وی اضافه کرد: این مبلغ 27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دارد که در مجموع 107 درصد تحقق برنامه درجمع آوری زکات فطره و کفارات صورت پذیرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان با تاکید بر اینکه زکات جمع آوری‌شده در هر محل در همان مکان صرف می‌شود، گفت: این مبالغ در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سرفصل‌های مورد نظر هزینه شده که 82 درصد آن صرف امور محرومین در زمینه‌های جهیزیه‌، درمان، تحصیل، مسکن‌، اطعام و معیشتی شده و 18 درصد نیز در ساخت مسجد، حسینیه و مرمت و بهسازی معابر هزینه شد.

ظاهری افزود:‌ در سال‌ جاری نیز پایگاه‌های کمیته امداد در محل برگزاری نمازعید فطر مستقر هستند و آماده جمع‌آوری زکات فطره مردم روزه دار در سراسر استان در روز عید فطر هستند.

وی ادامه داد: هم‌استان‌های عزیز می‌توانند با از طریق شماره کارت 6037997950058199 زکات فطریه عام، 6037997950066465 زکات فطریه سادات، 6037997950074733 کفاره غیرعمد، 6037997950083007 کفاره عمد و از طریق سامانه سما به آدرس sama.emdad.ir و کد دستوری #5*028*8877* مبالغ فطریه و کفارات خود را پرداخت کنند.

