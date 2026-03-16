مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد؛

پرداخت بیش از 23 میلیارد تومان کفاره توسط مردم قزوین

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر از جمع آوری بیش از 233 میلیاردی زکات فطره و کفارات در سال گذشته در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری در تشریح این خبر گفت: در سال گذشته مردم مؤمن دیار مینودری بیش از 23  میلیارد و 300 میلیون تومان زکات فطره و کفاره به دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد استان قزوین پرداخت کردند.

وی اضافه کرد: این مبلغ 27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دارد که در مجموع 107 درصد تحقق برنامه درجمع آوری زکات فطره و کفارات صورت پذیرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان با تاکید بر اینکه زکات جمع آوری‌شده در هر محل در همان مکان صرف می‌شود، گفت: این مبالغ در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سرفصل‌های مورد نظر هزینه شده که 82 درصد آن صرف امور محرومین در زمینه‌های جهیزیه‌، درمان، تحصیل، مسکن‌، اطعام و معیشتی شده و 18 درصد نیز در ساخت مسجد، حسینیه و مرمت و بهسازی معابر هزینه شد.

ظاهری افزود:‌ در سال‌ جاری نیز پایگاه‌های کمیته امداد در محل برگزاری نمازعید فطر مستقر هستند و آماده جمع‌آوری زکات فطره مردم روزه دار در سراسر استان در روز عید فطر هستند.

وی ادامه داد: هم‌استان‌های عزیز می‌توانند با از طریق شماره کارت 6037997950058199 زکات فطریه عام،  6037997950066465 زکات فطریه سادات، 6037997950074733 کفاره غیرعمد، 6037997950083007 کفاره عمد و از طریق سامانه سما به آدرس sama.emdad.ir و کد دستوری #5*028*8877* مبالغ فطریه و کفارات خود را پرداخت کنند.

