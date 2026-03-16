۱۳۵۰ تن آرد مازاد بر سهمیه در نانواییهای مشهد توزیع شد
معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه مشهد گفت: هزار و ۳۵۰ تن آرد مازاد بر سهمیه جاری بین ۲ هزار و ۳۵۰ واحد نانوایی یارانه ای و آزادپز در سطح این شهرها و روستاهای این شهرستان در شرایط کنونی و جنگ رمضان توزیع شده است.
به گزارش ایلنا، سید حسن حسینی روز دوشنبه افزود: توزیع آرد مازاد برای نانواییهای شهری در مشهد ماهانه ۱۵ کیسه و برای نانوایی های روستایی ۱۰ کیسه بوده است.
وی بیان کرد: نظارت جدی بر فعالیت نانوایی های سطح شهرستان اعمال می شود و در این راستا با شماری از واحدهای صنفی متخلف برخورد شده است.
فرماندار مشهد خاطر نشان کرد: شهروندان هرگونه تخلف در فعالیت نانوایی های شهرستان را از طریق تلفن و سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا بلافاصله با واحدهای صنفی متخلف برخورد شود.
حسینی ادامه داد: عرضه اقلام اساسی در سطح شهرستان مشهد به شکل معمول در حال انجام است و هیچ کمبودی در تامین و یا توزیع این اقلام در مشهد وجود ندارد.
شهرستان چهار میلیون نفری مشهد ۲هزار و ۱۵۰ نانوایی یارانه ای و حدود ۲۰۰ واحد نانوایی آزادپز دارد.