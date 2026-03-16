به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری سعید خدابخشی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: براین اساس در راستای حفظ ایمنی شهروندان و مسافران تونل‌های گردنه رخ در محور شهرکرد - اصفهان و برعکس از تاریخ ۲۵ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی اظهار داشت: در همین ارتباط از همه کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین تعیین شده شامل محورهای تونل فجر، سامان و سفید دشت استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از همکاری و همراهی مردم در این خصوص تقدیر کرد.

