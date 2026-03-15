یک شهید و ۱۲ مصدوم در حمله هوایی به شهر سردرود تبریز
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی به شهر سردرود تبریز، یک شهروند به شهادت رسید و ۱۲ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به دنبال حمله هوایی به شهر سردرود از توابع تبریز، یک رهگذر در این حادثه به شهادت رسید و ۱۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند.
در پی وقوع این حادثه، ۱۲ نجاتگر جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی به همراه ۴ دستگاه آمبولانس در قالب ۴ تیم عملیاتی و ۲ تیم از خانه هلال سردرود بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.
براساس این گزارش امدادگران پس از ارزیابی صحنه، ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و مداوای سرپایی تعدادی از مصدومان، دو نفر از مصدومان بدحال را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.