خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک شهید و ۱۲ مصدوم در حمله هوایی به شهر سردرود تبریز

کد خبر : 1762549
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی به شهر سردرود تبریز، یک شهروند به شهادت رسید و ۱۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به دنبال حمله هوایی به شهر سردرود از توابع تبریز، یک رهگذر در این حادثه به شهادت رسید و ۱۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند.

در پی وقوع این حادثه، ۱۲ نجاتگر جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی به همراه ۴ دستگاه آمبولانس در قالب ۴ تیم عملیاتی و ۲ تیم از خانه هلال سردرود بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

براساس این گزارش امدادگران پس از ارزیابی صحنه، ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و مداوای سرپایی تعدادی از مصدومان، دو نفر از مصدومان بدحال را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل