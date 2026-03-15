آمادگی برای آبرسانی به مشترکین در شهر ها و روستاهای گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، ابوالفضل رحیمی افزود: در نشست ها و بازدید های متعدد با همکاران و کارشناسان این شرکت وضعیت منابع آبی، مخازن، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همه ساله همزمان با سنت کهن خانه تکانی اسفند ماه مصرف آب بطور قابل توجهی افزایش می یابد، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، شهروندان باید از هدر رفت آب و استفاده بی رویه از این نعمت خدادادی جلوگیری کنند.

رحیمی اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای آبرسانی به مردم شریف استان اندیشیده شده است ولی در صورت عدم مدیریت صحیح مصرف آب ممکن است با مشکل کاهش فشار در شبکه توزیع و یا قطع آب مواجه شوند.

وی افزود: بانوان در شیوه های مصرف بهینه آب در بخش های شستشو، پخت و پز، کنترل سیستم های سرمایش و گرمایش و مصارف باغچه که زیرنظر مدیریت کانون خانواده انجام می شود، نقش دارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان درروزهای پایانی سال و ایام نوروز در جهت رفع حوادث خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، مراکز امداد و اکیپ حوادث بصورت شبانه روزی در حال آماده باش خواهند بود و هم استانی های شریف نیز در صورت مشاهده هر گونه اتفاق ،مشکل و حتی ارائه پیشنهادات می توانند با شماره ۱۲۲ مرکز ارتباط مردمی شرکت آبفا گلستان تماس حاصل نموده و مجموعه شرکت آب و فاضلاب را در ارائه خدمت مطلوب تر یاری ‌کنند.

