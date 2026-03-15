پویش کمک به نیازمندان و خانوادههای آسیبپذیر در تبریز اجرا میشود
همزمان با ماه مبارک رمضان طرح مهرورزانه «حمایت تو، امید ماست» در راستای کمک به نیازمندان و خانوادههای آسیبپذیر در تبریز به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به همت شبکه ایران یاران جوان و با حمایت معاونت فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، طرحی با شعار «حمایت تو، امید ماست» به منظور کمک به نیازمندان و خانوادههای آسیبپذیر اجرا شد.
این طرح با هدف ترویج و نهادینهسازی ارزشهای کرامت انسانی، همبستگی اجتماعی و امید در جامعه، به یاری یتیمان و اقشار محروم شتافت تا بار دیگر جلوهای از نوعدوستی در میان مردم به نمایش گذاشته شود.
در مرحله نخست اجرای طرح، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان میان ۱۰۰ خانوار دارای فرزند معلول و زنان سرپرست خانوار توزیع شد تا بتوانند مطابق نیاز خود، اقلام ضروری زندگی را تهیه کنند.
ملّت شریف و غیور ایران همواره در شرایط دشوار، پناه و مرهم دل نیازمندان بودهاند و با دستان مهربان و دلهای گرم خود، امید را در جامعه زنده نگه داشتهاند.
این اقدام خیرخواهانه، گامی مؤثر در راستای تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایت از کرامت انسانی اقشار آسیبپذیر تلقی میشود.