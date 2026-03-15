خسارت به ۷۵ مدرسه اصفهان در جریان تجاوز آمریکایی - صهیونیستی
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان از آسیب به بیش از ۷۵ مدرسه در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا نظریان روز یکشنبه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر افزود: در این راستا تعدادی از این مدارس به طور کامل از مدار خدمترسانی خارج شدهاند.
وی با اشاره به جنایات دشمنان گفت: دلهایمان داغدار کودکان مظلوم میناب است که با حمله وحشیانه و ددمنشانه آمریکای اهریمنی و اسرائیل غاصب در خاک و خون غلتیدند تا جهان بار دیگر بداند مستکبران عالم، چیزی از حقوق بشر نمیدانند.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان افزود: از سوی دیگر، امسال از عمق جان در سوگ رهبر شهیدمان حضرت امام سیدعلی خامنهای هستیم. رهبر شهیدی که با ایستادگی در برابر دشمن به همه ما آموخت پیرو حقیقی اباعبدالله الحسین (ع) زیر بار ستم نخواهد رفت و ننگ بیعت با ظالمان و جانیان را نخواهد پذیرفت.
وی یادآور شد: شهدای جان برکف، مشتاقانه در میدانی قدم گذاشتند که می دانستند ممکن است هر لحظه جان خودشان را فدا کنند.
نظریان افزود: شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و دفاع فعلی حقیقتا شاگردان خوبی در مکتب عاشورا بودند و نشان دادند می توان همانند ۷۲ یار وفادار تا آخرین لحظه حیات حماسه ساخت و به اندازه تمام تاریخ این حماسه را عرضه داشت.
وی خاطرنشانکرد: این خون های با برکت ضامن این کشور و اعتقادات مقدس مردم مسلمانش هستند و امروز با وجود همه حملات و جنایات های دشمنان راه جاودانه آن عزیزان زنده و پاینده همچنان پر رهرو است.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان تاکید کرد: از این رو بر همه جامعه فرهنگیان استان واجب است که تلاش برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را از وظایف اصلی و اولیه خود بدانند و از همه امکانات برای ترویج این گوهر ارزشمند بهره ببرند.
وی ادامه داد: فرهنگیان و دانشآموزان، با حضور و مشارکت فعال در صحنههای اجتماعی و با نقش تبیینی و روشنگری خویش در عرصه خطیر تعلیم و تربیت، پای آرمانهای انقلاب و نظام و تبعیت از امامین انقلاب و همین طور رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و اطاعت از فرامین ایشان را در همه صحنهها اعلام می دارند.