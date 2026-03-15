فرماندار شهرستان بوئینزهرا:
اصابت دو پرتابه به نقاطی در مجاورت شهر عصمتآباد
فرماندار شهرستان بوئینزهرا از حمله آمریکایی-صهیونی به مجاورت شهر عصمتآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی، از اصابت دو پرتابه به نقاطی در مجاورت شهر عصمتآباد خبر داد و اعلام کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات انسانی در پی نداشته است و اوضاع در منطقه کاملاً تحت کنترل نیروهای امدادی و انتظامی است.
فرماندار شهرستان بوئینزهرا افزود: مردم عزیز منطقه نباید نگران باشند، شرایط کاملاً عادی است و دستگاههای مسئول در محل حضور دارند.
این مسئول تأکید کرد که اطلاعرسانی دقیق در خصوص جزئیات این رویداد صرفاً از طریق منابع رسمی و رسانههای معتبر انجام خواهد شد و از انتشار اخبار غیرموثق در فضای مجازی باید خودداری شود.