آغاز توزیع میوه ایام پایانی سال از ۲۳ اسفند ماه در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، طرح تأمین و توزیع میوه ویژه ایام پایانی سال از ۲۳ اسفند در سراسر آذربایجان شرقی آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

این طرح با هدف تنظیم بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه، میوه‌ها را با قیمتی حدود ۱۵ درصد کمتر از نرخ متداول بازار عرضه می‌کند.

اکبر رنجگران، مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به جزئیات ذخیره‌سازی گفت: برای تأمین نیاز مردم استان در ایام پایانی سال ، ۳۵۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران توسط مباشر و اتحادیه تعاون روستایی خریداری و ذخیره‌سازی شده است. همچنین ۳۰۰ تن سیب نیز از تولیدات داخلی استان و با مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تأمین گردیده است.

وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این طرح، تثبیت قیمت‌ها و دسترسی آسان مردم به میوه‌های باکیفیت و با قیمت مناسب است. قیمت نهایی عرضه میوه‌ها حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ روز بازار تعیین شده تا هم از تولیدکنندگان حمایت شود و هم فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان کاهش یابد.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین از فعال‌سازی ۳۷ غرفه عرضه در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: ۱۵ غرفه از این تعداد در شهر تبریز مستقر شده و توسط شهرداری کلانشهر تبریز و شبکه تعاونی‌های روستایی استان اداره می‌شود؛ ۲۲ غرفه دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی فعالیت خواهند داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت محصولات عرضه‌شده را در دستور کار دارند تا میوه شب عید با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب به دست مردم شریف آذربایجان شرقی برسد.

انتهای پیام/