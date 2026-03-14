به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: برخی اقدامات دشمن صهیونیستی در حوزه جنگ روانی با هدف ایجاد نگرانی و تشویش در میان مردم انجام می‌شود و هدف اصلی آن، بی‌ثبات‌سازی فضای روانی جامعه است.

اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از مردم خواسته است ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، از بازنشر مطالب و اخبار تأییدنشده یا مشکوک خودداری کرده و اطلاع‌رسانی‌ها را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و نهادهای معتبر پیگیری کنند.

در ادامه اطلاعیه تأکید شده است دستگاه‌های مسئول به‌طور مستمر در حال رصد و مدیریت وضعیت هستند و هرگونه هشدار یا اطلاع‌رسانی لازم از طریق مجاری رسمی منتشر خواهد شد.

این اطلاعیه در پایان یادآور می‌شود که «حفظ آرامش، هوشیاری و اعتماد به اطلاع‌رسانی رسمی، بهترین راه برای خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن» است.

انتهای پیام/