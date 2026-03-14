برق تبریز پایدار است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است، بر اساس اطلاعیه مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در حملات هوایی آمریکایی، صهیونی صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند، یک واحد صنعتی بخش خصوصی در غرب تبریز و یک واحد تولیدی بخش خصوصی در آخولا و همچنین چند مرکز نظامی اطراف تبریز مورد اصابت قرار گرفتند.

در این اطلاعیه آمده است، به دنبال این حملات وحشیانه به منظور تامین برق رسانی و اصلاح شبکه های آسیب دیده همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز به منطقه عملیاتی اعزام شدند.

به دنبال حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی صبح امروز به مناطقی از تبریز شبکه برق شهرک اندیشه و رواسان دچار قطعی شده بود.

