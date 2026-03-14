خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت هشت نفر از عوامل خائن و مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه در همدان

کد خبر : 1762205
لینک کوتاه کپی شد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین(ع) همدان از دستگیری هشت نفر از عناصر خائن و مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه در استان با اشراف کامل اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ یاسر عمرانی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اشراف کامل اطلاعاتی در سازمان اطلاعات سپاه استان همدان، این شبکه سازمان‌یافته از عناصر خائن و وطن‌فروش، شامل عوامل رسانه‌ای، مرتبطان با رژیم صهیونیستی و برخی گروه‌های معاند که در راستای اجرای اهداف پلید سرویس‌های جاسوسی بیگانه فعالیت می‌کردند، شناسایی و هشت نفر از اعضای اصلی آن بازداشت شدند.

وی افزود: این افراد در پوشش‌های مختلف اقدام به جمع‌آوری و ارسال تصاویر و اطلاعات از مراکز نظامی و انتظامی، شناسایی اماکن هدف دشمن، و انجام اقدامات ایذایی و خرابکارانه می‌کردند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین(ع) همدان تصریح کرد: در جریان این عملیات، تعدادی سلاح گرم و مقادیری مهمات نیز از این عناصر کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم شریف و ولایتمدار استان گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک و گزارشات امنیتی خود را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند تا در حفظ امنیت و اقتدار میهن اسلامی نقش‌آفرین باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل