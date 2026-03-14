توزیع بیش از ۳۷۳ تن مرغ کشتار روز در سطح بازار آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری گفت: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در سطح استان به طور میانگین ۲۴۰ تن است که این میزان تولید مازاد بر نیاز مردم استان به بازار تزریق شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و این استان تامین کننده مرغ مورد نیاز استانهای همجوار نیز هست و هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ یا سایر اقلام پروتئینی در استان وجود ندارد.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور در استان، تاکید کرد: با توجه به جوجه ریزی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه ای در بهمن ماه هیچ کمبودی در تامین مرغ استان وجود نخواهد داشت، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید می شود.

اصغری با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار افزود: روزانه بازرسان این سازمان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نظارت و بازرسی های لازم را انجام می‌دهند و هیچ کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، بدون نگرانی کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

