شهروندان در روزهای پایانی سال از هنجار شکنی پرهیز کنند/صیانت از امنیت روانی جامعه در اولویت قرار گیرد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: شهروندان با درک عمیق از شرایط حساس و بحرانی کشور، از هرگونه هنجارشکنی در آیینهای پایان سال خودداری کرده و صیانت از امنیت روانی و اجتماعی جامعه را در اولویت قرار دهند.
به گزارش ایلنا، شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: در روزهایی که ایران اسلامی تحت آماج حملات کینهتوزانه استکبار جهانی قرار گرفته و قلوب ملت در سوگ فقدان عظیم حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و هموطنان بیگناه داغدار است، حفظ انتظام و آرامش جامعه، بزرگترین تکریم برای خون پاک شهیدان و پاسداشت صبر خانوادههای معظم آنان است.
وی تأکید کرد: تقارن این ایام حزنانگیز با ماه مبارک رمضان، ایجاب میکند تا با همبستگی و رعایت حرمتها، آرامش روانی شهروندان نگران و داغدار حفظ شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیینهای چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: از مردم عزیز و جوانان غیور انتظار میرود با درک شرایط ویژه کنونی، از انجام هرگونه حرکتی که منجر به ایجاد رعب، وحشت و صداهای مهیب انفجار میگردد، خودداری ورزند؛ چرا که این اقدامات در شرایط فعلی موجب تداعی حملات دشمن و تضعیف روحیه عمومی میشود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از امنیت روانی مردم در این برهه، وظیفهای ملی و اخلاقی است.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد: با عبور از این دوران بحرانی و در سایه امنیت و اقتدار ایران اسلامی، در سالهای آینده و در فضایی سرشار از آرامش، بار دیگر همه در کنار هم آیینهای کهن و ماندگار کشورمان را با شکوه تمام پاس خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: امروز اولویت اصلی، حفظ انسجام ملی و آرامش اجتماعی برای عبور سربلند از این پیچ تاریخی است.