در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
حملات دشمن به فعالیت اقتصادی ۳ شهرک صنعتی استان البرز آسیب زد/ کارگران واحدهای خسارتدیده از بیمه بیکاری برخوردار میشوند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به حملات دشمن طی دو هفته گذشته از آسیب چندین واحد تولیدی در ۳ شهرک صنعتی در این استان خبر داد و گفت: خوشبختانه تلفات جانی گزارش نشده اما تعدادی از کارگران به دلیل خسارت کلی واحد تولیدی از ادامه فعالیت محروم شدند که با تصمیم وزارتخانه تا اشتغال جدید از بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.
حسین فلاحنژاد در گفتوگو با ایلنا در ارتباط با وضعیت فعالیت کار و تولید در شرایط جنگ طی دو هفته اخیر، اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی سیمین دشت در شهرستان فردیس، شهرک صنعتی بهارستان در کرج و شهرک صنعتی نظرآباد طی دو هفته گذشته، مورد اصابت قرار گرفته و دچار خسارت و ضرر و زیان مالی شدهاند.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون تلفات جانی ناشی از این حملات در حوزه کار و کارگر استان البرز گزارش نشده است.
فلاحنژاد گفت: کارگاههای محدودی دچار خسارت کلی شدهاند که قادر به ادامه فعالیت نیستند اما واحدهای تولیدی اعم از کارگاه و کارخانههایی که آسیب جزئی دیدهاند، همچنان به فعالیت تولید خود ادامه میدهند.
مدیرکل کار استان البرز با اشاره به حمایت ویژه کارگران بیکار شده و متاثر از جنگ، اضافه کرد: با تصمیم وزارتخانه و به صورت فوق العاده این افراد میتوانند برای تشکیل پرونده و دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند تا در آینده اگر کارگاه به چرخه تولید بازگشت به فعالیت قبل ادامه داده؛ در غیر اینصورت فرصت استقرار این کارگران در کارگاه جدید فراهم شود.
فلاحنژاد با اشاره به حمایت مالی خسارت دیدگان اقتصادی، تصریح کرد: به لحاظ جبران خسارات واحدهای تولیدی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز، متولی جبران خسارت به واحدهای صنعتی است که ضمن برآورد کارشناسان، حمایت مالی صورت خواهد گرفت.
این مدیر استانی در ارتباط با فعالیت کارگران در واحدهای تولیدی گفت: حضور روزانه کارگران در شرایط بحرانی جنگ به توافق منعقد شده بین کارفرما و کارگر بستگی دارد. بعضی از کارفرماها اعلام تعطیلی کردند و حتی حقوق کارگران خود را در این تعطیلات پرداخت میکنند.
وی به فعال بودن واحدهای تولید غذا و دارو اشاره کرد و گفت: این واحدها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و حتی برخی از این واحدها به دلیل شرایط جنگی و نیاز کشور، ظرفیت تولید را افزایش دادهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز به آرامش در عرضه و تقاضای کالا در شرایط جنگ اشاره کرد و اذعان داشت: بخشی از آرامش بازار که منجربه رضایت مردم شده است به تولید فعالان اقتصادی استان برمیگردد و مرهون زحمات کارفرما و کارگرانی است که در این شرایط بدون وقفه کار و تلاش میکنند و بخشی دیگر این آرامش نیز مرهون زحمات بازاریان، کسبه و اصناف است که کار را در شرایط جنگ تعطیل نکرده و کالا را عرضه میکنند. اینکه در سطح جامعه التهابی مشاهده نمیشود فعالیت مداوم تولید و عرضه است.
فلاحنژاد در ارتباط با تسهیلات رفاه اجتماعی، اظهار کرد: سامانه کالابرگ به صورت پایدار، فعال است. این سامانه در شرایط جنگ نیز دچار اختلال و قطعی نشده و خرید کالا با کالابرگ بدون مشکل ادامه دارد.
وی با اشاره به مرحله اخیر ارائه کالابرگ، گفت: شارژ کالابرگ در آخرین دوره بنا بر دهک بندی، انجام شد و پرداخت کالابرگ بر مبنای رقم آخر کد ملی صورت گرفت.
فلاحنژاد توضیح داد: سرپرست خانوار که رقم آخر کد ملی آنها، صفر، یک و ۲ است از ۱۵ اسفند قادر به خرید بودند و افرادی که اعداد ۳، ۴، ۵ و ۶ رقم پایانی کد ملی آنها است از ۲۰ اسفند کالابرگ فعال داشته و سایر سرپرستان خانوار با رقم پایانی کدملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ اسفند میتوانند با کالابرگ خرید کنند و این روند بدون وقفه ادامه دارد حتی اگر فردی در دورههای قبل از کالابرگ استفاده نکرده است، میتوانند نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز اقدام کنند.
وی افزود: تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان، فارغ از رقم آخر کدملی، کالابرگ فعال دارند که میتوانستند از ۱۵ اسفند خرید کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد که در سطح استان فروشگاههای بسیاری به سامانه کالابرگ مجهز شده و شهروندان از فروشگاههای نزدیک محل سکونت میتوانند اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.