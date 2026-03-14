حمله موشکی به انبار و سردخانه تعاون روستایی هرمزگان
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: انبار و سردخانه سازمان تعاون روستایی استان مورد اصابت ۲ پرتابه دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی روز شنبه در این زمینه اظهار کرد: صبح امروز ۲ پرتابه که از یک جنگنده مهاجم شلیک شد، انبار و سردخانه ذخیره میوه شب عید و مرغ منجمد استان را تخریب کرد.
وی ادامه داد: در این سردخانه، سیب و پرتقال و مرغ منجمد برای تنظیم بازار اقلام پر مصرف در روزهای پایانی سال نگهداری میشد که با شلیک صهیونی آمریکایی از بین رفت.
نفیسی با بیان اینکه در زمان حمله در انبار و سردخانه هیچ نیروی انسانی حضور نداشتند یادآور شد: برای جبران خسارت انبار و سردخانه و همچنین تامین میوه و گوشت مرغ موردنیاز استان با مسئولان در سطح ملی رایزنی شده است.
وی تصریح کرد: جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و به زودی از استانهای دیگر کالاها و اقلام از دست رفته جبران می شود و مردم کمبودی احساس نخواهند کرد.