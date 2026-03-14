حملات دشمن به همدان تاکنون منجر به مجروحیت ۱۶ کودک شده است

حملات دشمن به همدان تاکنون منجر به مجروحیت ۱۶ کودک شده است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان گفت: حملات ددمنشانه دشمن صهیونی - آمریکایی به این استان از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون منجر به مجروحیت ۱۶ کودک شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کلوندی روز شنبه اظهار کرد: هشت پسر و هشت دختر خردسال در این حملات مجروح شدند که سه نفر از آنها یک سال سن دارند.

وی بیان کرد: ۳۵۴ مصدوم و مجروح از آغاز تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تاکنون به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان همدان منتقل شدند که شامل ۲۸۶ مرد و ۶۸ زن می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: بیشتر مراجعات به بیمارستان بعثت شهر همدان با آمار ۲۴۰ نفر بوده است.

کلوندی اضافه کرد: بیشترین علت صدمه به دلیل موج ناشی از انفجار بوده که با آمار نزدیک به ۱۶۰ نفر از مصدومان را شامل می شود.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل