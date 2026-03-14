حملات دشمن به همدان تاکنون منجر به مجروحیت ۱۶ کودک شده است

به گزارش ایلنا، غلامرضا کلوندی روز شنبه اظهار کرد: هشت پسر و هشت دختر خردسال در این حملات مجروح شدند که سه نفر از آنها یک سال سن دارند.

وی بیان کرد: ۳۵۴ مصدوم و مجروح از آغاز تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تاکنون به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان همدان منتقل شدند که شامل ۲۸۶ مرد و ۶۸ زن می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: بیشتر مراجعات به بیمارستان بعثت شهر همدان با آمار ۲۴۰ نفر بوده است.

کلوندی اضافه کرد: بیشترین علت صدمه به دلیل موج ناشی از انفجار بوده که با آمار نزدیک به ۱۶۰ نفر از مصدومان را شامل می شود.