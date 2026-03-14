حمله دشمن به یک کارخانه آسفالت در همدان

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ادامه اقدامات ددمنشانه دشمن علیه کشورمان در ساعات اخیر شاهد تحرکات تهاجمی دشمن به برخی نقاط در استان همدان بودیم که در این حملات یک کارخانه آسفالت مورد اصابت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برابر اخبار دریافتی این حملات صدمات انسانی در پی نداشته است،اضافه کرد: به دنبال حملات صورت گرفته بلافاصله دستگاه های امدادی و خدمات رسان به محل اعزام شدند.

معاون استاندار همدان بار دیگر به هم استانی های عزیز توصیه کرد برای پیشگیری از شایعات و فضاسازی های مغرضانه، اخبار وقایع جنگ را از رسانه های معتبر و رسمی داخلی پیگیری کنند.