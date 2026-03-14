تولید مواد غذایی در فارس مطلوب است

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در بازدید استاندار فارس ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از فرآیند و روند تولید صنایع غذایی در شیراز افزود: در صنایع غذایی، واحدهای تولیدی و صنعتی، مدیریت و پیش بینی تامین مواد اولیه جهت تولید مطلوب بدون وقفه ادامه دارد.

مجرب تاکید کرد: گاها در چند شیفت تولید انجام می شود که سایر استانهای کشور را هم پوشش می دهد.

وی در خصوص وضعیت آرامش در بازار گفت: بازار آرام و افزایش قیمتی نبوده است همچنین زنجیره تولید، تامین و توزیع کالا و اقلام مایحتاج ضروری مردم با قدرت درحال انجام است.

انتهای پیام/