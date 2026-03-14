مدیرکل صمت استان:

تولید مواد غذایی در فارس مطلوب است

تولید مواد غذایی در فارس مطلوب است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تاکید بر توان تولید بالا در مجموعه های تولیدی و اینکه جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، گفت: در شرایط کنونی، برای تولید و تامین بی‌وقفه محصولات غذایی و کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه نوسانات قیمتی، تمامی تدابیر لازم از سوی اداره کل صمت و سایر دستگاه‌های متولی اندیشیده و عملیاتی شده است.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در بازدید استاندار فارس ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از فرآیند و روند تولید صنایع غذایی در شیراز افزود: در صنایع غذایی، واحدهای تولیدی و  صنعتی،  مدیریت و پیش بینی تامین مواد اولیه جهت تولید مطلوب بدون وقفه ادامه دارد.

مجرب تاکید کرد: گاها در چند شیفت تولید انجام می شود که سایر استانهای کشور را هم پوشش می دهد.

وی در خصوص وضعیت آرامش در بازار گفت: بازار آرام و افزایش قیمتی نبوده است همچنین زنجیره تولید، تامین و توزیع کالا و اقلام مایحتاج ضروری مردم  با قدرت درحال انجام است.

انتهای پیام/
