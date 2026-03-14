به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اصغر گونجی در تشریح این خبر گفت: به همراه تیم ارزیاب این نهاد پس از حمله ددمنشانه رژیم تروریست اسرائیل با حضور در محل این روستا، ضمن بررسی میدانی وضعیت واحدهای مسکونی آسیب دیده ، فرایند آغاز به کار فوری کارشناسان و بازرسان این اداره کل، و بررسی میزان خسارات واحدهای آسیب دیده، به واحد های مسکونی آسیب دیده در این روستا در محل حادثه مستقیما مدیریت شد.

وی ضمن تسلیت شهادت دو تن از هموطنان در ابن روستا و زخمی شدن تنی چند نفر ازین عزیزان با اشاره به حقیقت موجود در این حادثه گفت: تمامی واحدهای تخریب شده کاربری مسکونی داشته و این منطقه عاری از شاخص های نظامی است و این امر نشان دهنده ی ماهیت خصمانه و متوحش این رژیم و حامی آن امریکا را نشان می‌دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین با تأکید بر آمادگی این نهاد برای بررسی میزان تخریب وارده به واحدهای مسکونی آمادگی داریم با حضور در تمامی نقاط شهری و روستایی آسیب‌دیده، تعداد و برآورد حجم خسارات وارده بر مبنای دستورالعمل‌های موجود واحدهای خسارت دیده به‌زودی ثبت و اعلام کنیم تا پس از طی شدن فرآیندهای اداری لازم باسرعت در مسیر بازسازی قرار گیرند.

انتهای پیام/