به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی تجاوز آمریکایی_صهیونیستی و بمباران ارومیه، بر اثر موج انفجارها ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دچار خسارت جدی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر این حملات شیشه‌‌‌ پنجره‌های اغلب اتاق‌‌ها و سکوریت ورودی راهروها شکسته شده، دیوارهای داخلی و بخش‌هایی از سقف‌های کاذب فرو ریخته و به نرده‌ها و نمای ساختمان نیز آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: همچنین شیشه درب و پنجره و نورگیرهای بنای تاریخی موزه مردم‌شناسی مهابادنیز شکسته شده است.

