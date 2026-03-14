خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی بر اثر موج انفجارها دچار آسیب شد

ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی بر اثر موج انفجارها دچار آسیب شد
کد خبر : 1762047
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: بر اثر موج انفجارها در ارومیه ساختمان این اداره‌کل در خیابان دانشکده دچار خسارت جدی شده است.

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی تجاوز آمریکایی_صهیونیستی و بمباران ارومیه، بر اثر موج انفجارها ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دچار خسارت جدی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر این حملات شیشه‌‌‌ پنجره‌های اغلب اتاق‌‌ها و سکوریت ورودی راهروها شکسته شده، دیوارهای داخلی و بخش‌هایی از سقف‌های کاذب فرو ریخته و به نرده‌ها و نمای ساختمان نیز آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: همچنین شیشه درب و پنجره و نورگیرهای بنای تاریخی موزه مردم‌شناسی مهابادنیز شکسته شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل