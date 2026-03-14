ساختمان ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی بر اثر موج انفجارها دچار آسیب شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: بر اثر موج انفجارها در ارومیه ساختمان این ادارهکل در خیابان دانشکده دچار خسارت جدی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی تجاوز آمریکایی_صهیونیستی و بمباران ارومیه، بر اثر موج انفجارها ساختمان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی دچار خسارت جدی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر این حملات شیشه پنجرههای اغلب اتاقها و سکوریت ورودی راهروها شکسته شده، دیوارهای داخلی و بخشهایی از سقفهای کاذب فرو ریخته و به نردهها و نمای ساختمان نیز آسیب وارد شده است.
وی ادامه داد: همچنین شیشه درب و پنجره و نورگیرهای بنای تاریخی موزه مردمشناسی مهابادنیز شکسته شده است.