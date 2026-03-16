دشمن با جنگ نرم سعی در تشویش اذهان عمومی می کند/ایران در یک پیچ تاریخی بسیار سخت و حساس قرار دارد

علی بهمنش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با استناد به فرمایشات رهبر شهید، آیت‌الله علی خامنه‌ای، بر ضرورت توجه رسانه‌ها به "جهاد تبیین" در ایام حاضر تاکید کرد و اظهار داشت: ما در یک پیچ تاریخی هستیم که با همراهی مردم و رسانه‌ها حتماً از این پیچ تاریخی با سربلندی عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که منجر به شهادت تعدادی از هم‌وطنانمان شده است، بر ایستادگی ملت تأکید کرد و گفت: ملت ایران همیشه ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام انفااب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد جنگ نرم اشاره کرد و افزود: در کنار درگیری‌های نظامی، شاهد یک جنگ تبلیغاتی گسترده هستیم که در آن برخی رسانه‌های معاند با بلوف‌های رسانی سعی در تشویش اذهان عمومی دارند؛ با این حال، فضای رسانه‌ای داخل کشور در این برهه حساس بسیار هوشمندانه و خوب عمل کرده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از کشور تصریح کرد: مردم ایران همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز حضور دارند و این مشارکت و حضور همیشگی، مشت محکمی بر دهان دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم خواهد بود.

بهمنش همچنین با بازخوانی مفهوم «جهاد تبیین» خاطرنشان کرد: ما اکنون در یک پیچ تاریخی بسیار سخت و حساس قرار گرفته‌ایم. تنها با تمسک به جهاد تبیین است که می‌توانیم از این مرحله با سربلندی عبور کرده و هیمنه قدرت‌های استکباری را در هم بشکنیم.

بهمنش با بیان اینکه در تاریخ ثابت شده است که ایران در هیچ برهه ای به دیگر کشورها تجاوز نکرده است گفت: پاسخ کوبنده به کشور های متجاوز حق قانونی ایران است و تا پیروزی کامل از پای نخواهد نشست.

دبیر جبهه شریان آذربایجان غربی با بیان اینکه ایران آغاز گر جنگ نبوده ولی معادلات میدانی به دست ایران ترسیم خواهد شد گفت: پایان این نبرد را ایران مشخص خواهد کرد.

بهمنش با بیان اینکه، توان موشکی ایران به هیچ عنوان پشت میزهای مذاکره نخواهد رفت گفت: موشک ها و تسلیحات نظامی ایران همیشه بازدارنده بوده نه تجاوزکارانه پس حتی فکر مذاکره توان موشکی ایران نیز مضحک است.

وی افزود: آمریکا و ایادی صهیونیستی تصور می کردند با تعرض به حریم هوایی ایران می توانند موازنه قدرت را تغییر دهند اما غافل از این بودند که ایران موازنه آنها را به هم زده و مقتدرانه ایستاده و پاسخ پشیمان کننده به این تحاوز خواهد داد.

دبیر استانی جبهه شریان آذربایجان غربی بر حضور مستمر مردم در میدان تاکید کرد و گفت: آینده ایران تحت هدایت و رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای که شخصیتی عالم و آگاه به زمان هستند، روزهای روشنی در انتظار جمهوری اسلامی است و گام‌های بلندی به سوی پیشرفت برداشته خواهد شد.

بهمنش افزود: در حال حاضر ایران با ایستادگی در مقابل متجاوزگران و حملات پی در پی شاخ ابرقدرت را شکسته است که این امر دور از انتظار جهانیان بود.

دبیر جبهه شریان آذربایجان غربی تصریح کرد: ایران در حال تغییر دادن موازنه قدرت جهانی است و بعد اتمام جنگ خاورمیانه جدیدی با ابر قدرتی ایران شکل خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ایران بار دیگر پرقدرت‌تر از گذشته در صحنه‌های سیاسی حاضر شود.

