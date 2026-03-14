گردنه‌های بجنورد مه آلود و برفی است

گردنه‌های بجنورد مه آلود و برفی است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان‌شمالی گفت: گردنه های استان در محورهای غربی و جنوبی بجنورد، مرکز استان مه آلود و لغزنده است از این رو رانندگان با احتیاط برانند.

به گزارش ایلنا، مهدی میقانی روز شنبه اظهار کرد: اکنون رانندگان عبوری از گردنه امین الله در محور بجنورد-آشخانه و گردنه اسدلی در محور بجنورد- اسفراین با پدیده مه و کاهش دید افقی روبه رو هستند.

وی افزود: پدیده مه در گردنه های استان سبب کاهش دید افقی شده است از این رو رانندگان با احتیاط برانند و چراغ های مه شکن را روشن کنند.

میقانی ادامه داد: همچنین بارش برف در این گردنه ها، سطح جاده ها را لغزنده کرده است از این رو رانندگان به جد قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی گفت: اکنون بارش پراکنده باران در محورهای مختلف استان گزارش شده و سبب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

وی اظهار کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرید.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و سالانه میلیون ها مسافر از این استان گذر می کنند.

