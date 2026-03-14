تصادف در جاده یاسوج - بابامیدان چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد روز شنبه در تشریح جزییات این خبر افزود: در این حادثه که طی شب گذشته رخ داد، ۲ دستگاه خودرو سایپا و کامیون با هم برخورد کرد که در این حادثه، چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و ۲ فرزندشان جان باختند.

«غفارفرد» ابراز داشت: راننده کامیون، تنها مصدوم این حادثه با مشارکت هلال احمر به بیمارستان منتقل شد.

جاده یاسوج به بابامیدان با وجود ۹ تونل در دل یک منطقه کوهستانی یکی از مسیرهای پرحادثه استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر سوانح جاده‌ای به شمار می‌رود.

اگرچه روشنایی تونل‌های این مسیر طی سال گذشته بهسازی شد اما کارشناسان همواره برای غیراستاندارد بودن تونل‌ها به علت تهویه نامناسب و مشکلات دیگر هشدار می‌دهند.

استان ۷۶۳ هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۶هزار کیلومتر جاده ارتباطی دارد.

