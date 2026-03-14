ارزیابی ۳۱۸ واحد مسکونی و تجاری گیلانغرب به پایان رسید

به گزارش ایلنا، حشمت رضایی روز شنبه در گفت و گویی با اعلام آخرین آمار از روند ارزیابی میدانی خسارات وارده بر اثر حملات اخیر، از شتاب چشمگیر تیم‌های کارشناسی در پایش نقاط آسیب‌دیده خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این عملیات گسترده گفت: تاکنون در مجموع ۳۱۸ واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان مورد بازرسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته‌ که از این تعداد، ۲۶۷ واحد مربوط به شهر سرمست و ۵۱ واحد نیز در شهر گیلانغرب پایش شده است.

فرماندار گیلانغرب، با اشاره به دقت بالای کارشناسان در ثبت جزئیات خسارات، تصریح کرد: تیم‌های تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور میدانی مستمر، روند تعیین وضعیت ساختمان‌ها (اعم از تعمیری و خسارات جانبی) را با سرعت دنبال می‌کنند تا پرونده نهایی جهت تخصیص اعتبار و جبران خسارات به مراجع ذی‌صلاح ارسال گردد.

وی با تأکید بر رعایت حقوق تمامی شهروندان افزود: اگرچه بخش عمده پایش‌ها انجام شده، اما به جهت اطمینان کامل، بنیاد مسکن آمادگی دارد تا چنانچه واحدی از قلم افتاده یا ارزیابی نشده باشد، بلافاصله نسبت به اعزام کارشناس و بررسی وضعیت آن اقدام نماید.

گیلانغرب در غرب کرمانشاه افزون بر ۷۲هزار نفر جمعیت دارد.