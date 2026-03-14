به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی روز شنبه در تشریح جزییات این حمله اعلام کرد: در پی حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور، صبح امروز ۲۳ اسفندماه سه نقطه در استان کرمان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در این حملات ۲ نقطه در شهرستان سیرجان و یک نقطه در شهرستان رفسنجان هدف قرار گرفت که بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و دستگاه‌های مسئول در محل حاضر شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به عملیات اطفای حریق، تأکید کرد: در حال حاضر اوضاع تحت کنترل قرار دارد و دستگاه‌های مربوطه در حال مدیریت شرایط هستند و پس از بررسی‌های دقیق جزییات خسارات وارده اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای تأمین استان کرمان همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/