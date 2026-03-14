خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای تأمین استان:

اصابت موشک‌های دشمن به سه نقطه در کرمان‌

کد خبر : 1761929
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شورای تأمین استان کرمان از اصابت موشک‌های دشمن به سه نقطه در استان خبر داد و اعلام کرد که شرایط تحت کنترل نیروهای امدادی و امنیتی قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی روز شنبه در تشریح جزییات این حمله اعلام کرد: در پی حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور، صبح امروز ۲۳ اسفندماه سه نقطه در استان کرمان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در این حملات ۲ نقطه در شهرستان سیرجان و یک نقطه در شهرستان رفسنجان هدف قرار گرفت که بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و دستگاه‌های مسئول در محل حاضر شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به عملیات اطفای حریق، تأکید کرد: در حال حاضر اوضاع تحت کنترل قرار دارد و دستگاه‌های مربوطه در حال مدیریت شرایط هستند و پس از بررسی‌های دقیق جزییات خسارات وارده اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای تأمین استان کرمان همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل