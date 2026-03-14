حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به روستایی در خمین ۶ شهید بر جای گذاشت

حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به روستایی در خمین ۶ شهید بر جای گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی از شهادت ۶ نفر در پی حمله هوایی آمریکایی صهیونیستی به یک منطقه روستایی در شهرستان خمین خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری شامگاه جمعه اظهار کرد: در این حمله همچنین ۷ نفر دیگر از ساکنان این روستا مجروح شدند که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به تخریب یک واحد مسکونی در این حمله یادآور شد: جستجوها برای یافتن یک نفر که مفقود شده است، ادامه دارد.

معاون استاندار مرکزی ادامه داد: نیروهای امدادی و انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و عملیات نجات و انتقال مصدومان را آغاز کردند.

 

