105 شهید و 942 مجروح جنگی در آذربایجان شرقی/ حمله به ۳ مقر نظامی در استان

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی حملات صهیونی-آمریکایی به میهن اسلامی، ۳ مقر نظامی در اطراف شهرستان‌های تبریز، اسکو و شبستر مورد اصابت قرار گرفتند.

در اطلاعیه اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی علاوه بر این خبر آمده است: همچنین ظهر امروز ۲۲ اسفند هواپیماهای متجاوز، یک کارگاه متعلق به شهرداری منطقه ۶ در جاده سنتو را بمباران کردند که بر اثر آن ۲۲ هموطن غیرنظامی مجروح شدند و یک نفر به فیض شهادت نائل شد.

به این ترتیب، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز جمعه ۲۲ اسفند، ۱۰۵ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۹۴۲ نفر نیز مجروح شدند.

