خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

105 شهید و 942 مجروح جنگی در آذربایجان شرقی/ حمله به ۳ مقر نظامی در استان

کد خبر : 1761865
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: از ابتدای جنگ تا امروز جمعه ۲۲ اسفند، ۱۰۵ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۹۴۲ نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی حملات صهیونی-آمریکایی به میهن اسلامی، ۳ مقر نظامی در اطراف شهرستان‌های تبریز، اسکو و شبستر مورد اصابت قرار گرفتند.

در اطلاعیه اداره‌کل بحران استانداری آذربایجان شرقی علاوه بر این خبر آمده است: همچنین ظهر امروز ۲۲ اسفند هواپیماهای متجاوز، یک کارگاه متعلق به شهرداری منطقه ۶ در جاده سنتو را بمباران کردند که بر اثر آن ۲۲ هموطن غیرنظامی مجروح شدند و یک نفر به فیض شهادت نائل شد.

به این ترتیب، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز جمعه ۲۲ اسفند، ۱۰۵ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۹۴۲ نفر نیز مجروح شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل