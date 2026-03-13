قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

مردم مقتدرند و رهبری عزیز مانند کوه ایستاده است

مردم مقتدرند و رهبری عزیز مانند کوه ایستاده است
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مردم مقتدرند و رهبری عزیز مانند کوه ایستاده است ودر این شرایط، وظیفه‌مان وفاداری به سیره و روش امامین انقلاب است؛ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و همچنین امام شهیدمان. آن راه برای ما حجت شرعی دارد.

به گزارش ایلنا از گلستان،  حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری روز جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس گرگان گفت: خداوند در مقابل غم از دست دادن رهبرشهید انقلاب دو نعمت به ملت ایران عطا کرد که یکی وجود فرزند برومندشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است و دومین نعمت، وحدت و صفوف به هم فشرده مردم است که با بصیرت کامل در صحنه حاضر شدند.

او افزود: شهادت مظلومانه امام شهید در حالی رخ داد که ایشان با مشت گره کرده علیه استکبار، تا آخرین لحظه بر مواضع انقلابی خود ایستاد و همانند امام حسین (ع) تن به بیعت با یزید نداد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مبارزه با رژیم خبیث صهیونیستی، مقابله دو قومیت یا مذهب نیست، ادامه داد: در این مقابله جبهه مقاومت به رهبری ایران در جبهه حق ایستاده و رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای غاصب به عنوان حزب شیطان در مقابل ما ایستاده‌اند.

حجت الاسلام عرب‌انصاری تاکید کرد: اکنون وظیفه ما پایداری به سیره و روش امامین انقلاب، تبعیت و حمایت از رهبر جدید است و از آنجایی که دشمن تلاش می‌کند به انسجام اجتماعی ما آسیب بزند، باید محکم‌تر از گذشته منسجم باشیم.

