پیام حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس، ایستادی در برابر استکبار است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه در روز جهانی قدس امسال، که همزمان با حساس‌ترین برهه تاریخی و در اوج جنگ با ائتلاف آمریکایی-صهیونی برگزار شد، گفت: حضور پرشور مردم در شرایطی که در اوج جنگ با ائتلاف آمریکایی صهیونی هستیم، یک پیام قاطع و تمام‌عیار دارد و آن این است که ملت ایران در همه حال در برابر استکبار ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی امسال صرفاً یک گردهمایی سیاسی نبود، بلکه صحنه‌ای از یک «هم‌پیمانی تاریخی» بود، افزود: دشمنان گمان می‌کردند با ایجاد جنگ روانی و نظامی می‌توانند ملت را از صحنه خارج کنند، اما امروز مردم ثابت کردند که تا پای جان برای آرمان خود ایستاده‌اند. این حضور، محاسبات استکبار جهانی را به هم خواهد ریخت .

دادستان مرکز استان فارس نیز با حضور در جمع راهپیمایان حضور پرشور مسئولان قضایی در این راهپیمایی را بعیت مجدد مردم و مسئولان با امام راحل و رهبر شهید وپایبندی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت خواند.

کامران میرحاجی همچنین در حاشیه این راهپیمایی که با شکوهی کم‌نظیر در شیراز برگزار شد، به تحلیل ابعاد این حضور عظیم مردمی پرداخت.

وی با اشاره به شرایط خطیر کنونی و تجاوزات گسترده اخیر، خاطرنشان کرد: مردم روزه دار و مؤمن ایران اسلامی در این موقعیت حساس همچنان مردم مظلوم فلسطین را از یاد نبرده اند و آزادی قدس شریف و نابودی رژیم غاصب صهیونی را اولویت اول جهان اسلام می دانند .

دادستان مرکز استان فارس همچنین به نقش بی‌بدیل رهبران شهید انقلاب در تبیین این مسیر اشاره کرد و گفت: امروز به برکت خون شهدا، به ویژه رهبر شهیدمان، گفتمان مقاومت به یک باور جهانی تبدیل شده و صدای حق‌طلبی از در سراسر جهان علیه این جنگ طلبی‌ها بلند است.

میر حاجی تصریح کرد: پیامی که از این حضور برای جهانیان مخابره شد، اتحاد و انسجام ملت ایران و پشتیبان اصلی جبهه مقاومت تا آزادی کامل قدس شریف و رفع ظلم از مظلومان دنیا بود .

در این راهپیمایی، مسئولان قضایی استان فارس نیز همدوش با مردم شریف و همیشه در صحنه استان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بر عزم خود برای پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در مجامع قانونی تأکید کردند.

انتهای پیام/