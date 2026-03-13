شهادت 2 نفر و مجروح شدن 5 نفر در حمله به روستای تتنک بویین‌زهرا

فرماندار شهرستان بویین‌زهرا از شهادت 2 نفر و مجروح شدن 5 نفر در حمله هوایی آمریکایی-صهیونی به روستای تتنک بخش دشتابی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی در این رابطه گفت: در حمله بزدلانه وجنایتکارانه رژیم غاصب و متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به روستای تتنک از توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین‌زهرا تعدادی از هم وطنان شهید و مجروح شده‌اند

وی افزود: در پی این اقدام تروریستی که مستقیماً ساختمان‌های مسکونی این روستا را هدف قرار داد، متأسفانه تا این لحظه ۲ نفر شهید و ۵ نفر دیگر مجروح و مصدوم شدند.

فرماندار بویین‌زهرا ادامه داد: این حمله ناجوانمردانه، بار دیگر ماهیت ددمنشانه رژیم صهیونیستی و شریک آن ایالات متحده آمریکا را به وضوح نشان داد که مصداق بارز کودک‌کشی و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و سکونتگاه‌های امن مردم است. این جنایت، نقض آشکار تمامی قوانین بین‌المللی و انسانی است و هدف آن تنها ایجاد رعب و وحشت در میان ملت ماست.

 

