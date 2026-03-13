راهپیمایی روزقدس در بیش از ۱۰۰ نقطه فارس برگزار شد

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور حداکثری مردم دلیر و ولایتمدار شیراز از میدان امام حسین(ع) آغاز شده و به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ادامه یافت.

مردم استان فارس مانند همیشه با حضور حداکثری خود، حماسه شورآفرینی‌ در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان فلسطین آفریدند.

در این راهپیمایی عظیم، حضور پرشور جوانان و نوجوانان و پایداری زنان و مردان سالخورده صحنه‌هایی از شکوه ایمان را به تصویر کشید.

فرماندار شهرستان شیراز ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، این مشارکت را نشانه‌ای از وحدت، بصیرت و پایبندی جامعه نسبت به آرمان‌های عدالت‌طلبانه و حمایت از ملت‌های مظلوم عنوان کرد.

سید علاءالدین کراماتی با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان‌دهنده توجه و حساسیت جامعه نسبت به مسائل جهان اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.