همزمان با سراسر کشور؛

راهپیمایی روزقدس در بیش از ۱۰۰ نقطه فارس برگزار شد

همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به صورت همزمان در بیش از ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی استان فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور حداکثری مردم دلیر و ولایتمدار شیراز از میدان امام حسین(ع) آغاز شده و به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ادامه یافت.

مردم استان فارس مانند همیشه با حضور حداکثری خود، حماسه شورآفرینی‌ در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و  آرمان فلسطین آفریدند. 

در این راهپیمایی عظیم، حضور پرشور جوانان و نوجوانان و پایداری زنان و مردان سالخورده صحنه‌هایی از شکوه ایمان را به تصویر کشید.

فرماندار شهرستان شیراز ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، این مشارکت را نشانه‌ای از وحدت، بصیرت و پایبندی جامعه نسبت به آرمان‌های عدالت‌طلبانه و حمایت از ملت‌های مظلوم عنوان کرد.

سید علاءالدین کراماتی با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان‌دهنده توجه و حساسیت جامعه نسبت به مسائل جهان اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

وی با قدردانی از مشارکت اقشار مختلف مردم، این حضور را نشانه‌ای از همبستگی و وحدت جامعه دانست و افزود: حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی پیام روشنی از همدلی و همراهی ملت ایران با ملت‌های مظلوم و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی به همراه دارد.

روز قدس، نماد وحدت امت اسلام

رئیس مجمع نمایندگان فارس حضور گسترده و دشمن‌شکن مردم در راهپیمایی روز قدس را نشانه‌ای از بصیرت و آگاهی ملت ایران دانست.

 غلامرضا توکل ضمن تقدیر از حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: خدا را شاکریم که دست ولایت بر سر ملت ایران است و مسیر نورانی انقلاب اسلامی با هدایت امامین انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای، با قدرت و صلابت ادامه دارد.

توکل با اشاره به وحدت و همدلی ملت ایران در حمایت از آرمان‌های انقلاب افزود: امروز شاهد تجلی امت واحده اسلام هستیم؛ ملتی که با ایمان و اتحاد، در کنار نیروهای مسلح، دولت و خدمت‌گزاران نظام، با امید به خداوند متعال در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی گام برمی‌دارد و رفع مشکلات مردم را هدف اصلی خود قرار داده است.

رئیس مجمع نمایندگان فارس حضور گسترده و دشمن‌شکن مردم در راهپیمایی روز قدس را نشانه‌ای از بصیرت و آگاهی ملت ایران دانست و گفت: مردم ایران با مشت‌های گره‌کرده ندای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بر اساس دکترین امامین انقلاب تأکید کردند که رژیم صهیونیستی حداکثر تا ۲۵ سال آینده محو خواهد شد و ملت ایران عاشق مقابله با ظلم و استکبار است و این عشق، ریشه در ایمان و تبعیت از ولایت دارد.

توکل خاطرنشان کرد: امروز در سایه رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای، مردم با وحدت و امید، دلگرم‌کننده نیروهای مسلح از ارتش، سپاه و فراجا هستند و این اتحاد ملی، رمز پیروزی امت اسلام در برابر دشمنان است.

