آغاز راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف لرستان

به گزارش ایلنا، همزمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرها و نقاط مختلف استان لرستان آغاز شد.

امروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، مردم استان لرستان در راستای حمایت از قدس شریف و محکومیت تجاوز صهیونی-آمریکایی، در راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان شرکت کردند.

همزمان با خرم‌آباد، دیگر شهرهای لرستان نیز راهپیمایی استکبارستیزی و ضد اسرائیلی خود را زیر بارش باران الهی آغاز کردند و ضمن محکومیت جنایات دشمنان پلید جمهوری اسلامی، با رهبری عالی‌قدر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردند.

