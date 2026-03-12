اعلام مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میکائیل اسکندری روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم راهپیمایی شهر تبریز از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند از مساجد و محلات آغاز و برنامه ویژه جایگاه ساعت ۱۱ در سه راه مصلی و علاوه بر آن، برنامه های مختلف و متنوعی در مسیرهای این راهپیمایی اجرا خواهد شد.

وی افزود: برنامه تجمع نهایی ساعت ۱۱.۳۰ به پایان رسیده و سخنرانی پایانی داخل مصلی انجام می شود و بیانیه نیز بین ۲ نماز قرائت می شود.

وی در ادامه مسیرهای هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز را اعلام کرد، که بدین شرح است:

مسیر اصلی شماره یک: چهارراه آبرسانی - چهارراه شهید بهشتی (منصور) - میدان ساعت- مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز

مسیر شماره ۲: خیابان عباسی - پل قاری- میدان دانشسرا- میدان شهدا- میدان ساعت- مصلای اعظم حضرت امام خمینی ره

مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد- میدان فلسطین (گجیل)- میدان نماز- چهارراه شریعتی - مصلی اعظم حضرت امام

مسیر ۴: نصف راه، باغ فجر، چهارراه شریعتی، مصلی اعظم حضرت امام

مسیر شماره ۵: بلوار منجم- باغ فجر- چهارراه شریعتی- مصلی اعظم حضرت امام

مسیر شماره ۶: خیابان شریعتی جنوبی- چهارراه شریعتی - مصلی اعظم حضرت امام

مسیر شماره ۷: ارتش جنوبی - میدان ساعت- مصلی اعظم حضرت امام-

مسیر شماره ۸ : میدان فدک - شهید منتظری- چهارراه شهید بهشتی- میدان ساعت- مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس فردا در سراسر کشور برگزار می شود.

اسکندری همچنین به برنامه های جبهه استکبار برای اشغال فلسطین و قدس اشاره کرد و افزود: در هفت دهه گذشته رژیم غاصب اسراییل با حمایت همه جانبه دنیای غرب، اقدام به نسل کشی و تجاوز به سرزمین فلسطین کرده ولی با اینهمه، مقاومت و انتفاضه مردم این سرزمین با پشتیبانی مسلمانان و آزادی خواهان این توطئه ها و نقشه ها را شکست داده است.

وی نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بعنوان روز جهانی قدس را از یادگارها و ابتکارات بسیار مهم حضرت امام خمینی(ره) خواند و رهبر شهید انقلاب اسلامی را ادامه دهنده و احیاگر این یادگار عنوان کرد و افزود: این روز مهم و تاریخی بعد از شهادت امام خامنه ای با قوت بیش از پیش برگزار خواهد شد.

وی روز جهانی قدس امسال را بسیار حساس و سرنوشت ساز خواند و تأکید کرد: این اولین روز قدس است که ما رهبر شهیدمان را در کنار خود نداریم ولی اطمینان داریم روح بلند و ملکوتی ایشان حامی و دعاگوی این آرمان الهی است.

