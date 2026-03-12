اعلام مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با دعوت از مردم زمان شناس و آگاه استان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، مسیرهای این راهپیمایی در تبریز را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میکائیل اسکندری روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم راهپیمایی شهر تبریز از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند از مساجد و محلات آغاز و برنامه ویژه جایگاه ساعت ۱۱ در سه راه مصلی و علاوه بر آن، برنامه های مختلف و متنوعی در مسیرهای این راهپیمایی اجرا خواهد شد.
وی افزود: برنامه تجمع نهایی ساعت ۱۱.۳۰ به پایان رسیده و سخنرانی پایانی داخل مصلی انجام می شود و بیانیه نیز بین ۲ نماز قرائت می شود.
وی در ادامه مسیرهای هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز را اعلام کرد، که بدین شرح است:
مسیر اصلی شماره یک: چهارراه آبرسانی - چهارراه شهید بهشتی (منصور) - میدان ساعت- مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز
مسیر شماره ۲: خیابان عباسی - پل قاری- میدان دانشسرا- میدان شهدا- میدان ساعت- مصلای اعظم حضرت امام خمینی ره
مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد- میدان فلسطین (گجیل)- میدان نماز- چهارراه شریعتی - مصلی اعظم حضرت امام
مسیر ۴: نصف راه، باغ فجر، چهارراه شریعتی، مصلی اعظم حضرت امام
مسیر شماره ۵: بلوار منجم- باغ فجر- چهارراه شریعتی- مصلی اعظم حضرت امام
مسیر شماره ۶: خیابان شریعتی جنوبی- چهارراه شریعتی - مصلی اعظم حضرت امام
مسیر شماره ۷: ارتش جنوبی - میدان ساعت- مصلی اعظم حضرت امام-
مسیر شماره ۸ : میدان فدک - شهید منتظری- چهارراه شهید بهشتی- میدان ساعت- مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)
راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس فردا در سراسر کشور برگزار می شود.
اسکندری همچنین به برنامه های جبهه استکبار برای اشغال فلسطین و قدس اشاره کرد و افزود: در هفت دهه گذشته رژیم غاصب اسراییل با حمایت همه جانبه دنیای غرب، اقدام به نسل کشی و تجاوز به سرزمین فلسطین کرده ولی با اینهمه، مقاومت و انتفاضه مردم این سرزمین با پشتیبانی مسلمانان و آزادی خواهان این توطئه ها و نقشه ها را شکست داده است.
وی نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بعنوان روز جهانی قدس را از یادگارها و ابتکارات بسیار مهم حضرت امام خمینی(ره) خواند و رهبر شهید انقلاب اسلامی را ادامه دهنده و احیاگر این یادگار عنوان کرد و افزود: این روز مهم و تاریخی بعد از شهادت امام خامنه ای با قوت بیش از پیش برگزار خواهد شد.
وی روز جهانی قدس امسال را بسیار حساس و سرنوشت ساز خواند و تأکید کرد: این اولین روز قدس است که ما رهبر شهیدمان را در کنار خود نداریم ولی اطمینان داریم روح بلند و ملکوتی ایشان حامی و دعاگوی این آرمان الهی است.