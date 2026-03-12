به گزارش ایلنا از ایلام، محمد سعید امامی نیا تا شامگاه امروز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه گفت: تعداد ۵۴ پیکر پاک و مطهر شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی علیه میهن اسلامی‌مان در پزشکی قانونی استان ایلام مورد معاینه قرار گرفته و برای آنان جواز دفن صادر شده است.

وی افزود: تحقق این مهم مرهون تلاش‌ها و زحمات ارزشمند همکاران پزشکی قانونی استان ایلام است که با وجود شرایط سخت و دشوار ناشی از بمباران‌های هوایی دشمن متجاوز، مجاهدانه و فداکارانه به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود پرداخته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام با اشاره به اینکه از مجموع این شهدا، ۱۰ نفر از افراد مردمی و غیرنظامی بوده‌اند، گفت: در میان این پیکرها، دو دانش‌آموز و یک کودک خردسال نیز وجود دارد.

امامی‌نیا ادامه داد: از مجموع ۵۴ شهید حملات ددمنشانه تهاجم آمریکایی ـ صهیونیستی به مناطق مختلف استان ایلام، پنج نفر زن (شهیده) و ۴۹ نفر مرد (شهید) هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد شهدا مربوط به حادثه جنایتکارانه بمباران هوایی مرزبانی شهر مهران بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام همچنین یادآور شد: در این ایام هفت پیکر مجهول‌الهویه نیز به پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که با تلاش همکاران آزمایشگاه پزشکی قانونی ایلام، نمونه‌های DNA از اجزای پیکرها و بستگان آنان اخذ و با هماهنگی با استان کرمانشاه برای انجام آزمایش‌های تخصصی منتقل شد.

به گفته وی، پس از انجام اقدامات آزمایشگاهی و استخراج پروفایل‌های ژنتیکی، تاکنون هویت چهار تن از پیکرهای مطهر شهدا شناسایی شده و در اختیار خانواده‌های آنان قرار گرفته است.

