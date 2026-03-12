تشییع پیکر ۱۰ شهید جنگ رمضان همزمان با روز جهانی قدس در بندرعباس

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، آیین تشییع پیکر این شهدای گرانقدر ساعت ۱۰ صبح روز جمعه از میدان امام خمینی(ره) بندرعباس آغاز و تا مسجد جامع این شهر ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام این شورا، شهدای یادشده از رزمندگان مدافع کشور در جریان مقابله با تجاوز اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران بودند که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از تمامیت ارضی کشور به فیض شهادت نائل شدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با دعوت از اقشار مختلف مردم مومن و ولایت‌مدار استان برای حضور در این مراسم، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز اسلام و تجدید بیعت با آرمان آزادی قدس شریف تاکید کرده است.

