محدودیت های ترافیکی روز قدس در اصفهان اعلام شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی مولوی روز پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: بر این اساس از ساعت پنج صبح فردا جمعه توقف هر نوع وسیله نقلیه در خیابان حافظ، سپه، استانداری و نشاط ممنوع خواهد بود.

وی اظهار داشت: همکاران ضمن اطلاع رسانی به شهروندان، در صورت توقف نسبت به انتقال خودرو اقدام خواهند کرد.

رییس پلیس راهور اصفهان افزود: همچنین ازساعت هشت روز جمعه، تردد از هشت مسیر تعیین شده برای راهپیمایی به سمت میدان امام خمینی(ره) ممنوع خواهد بود.

وی این ممنوعیت تردد را از زیرگذر میدان امام علی(ع) به سمت چهارراه شکرشکن و میدان امام (ره)، از تقاطع گلزار- احمدآباد به سمت شکرشکن و میدان امام خمینی(ره) و همچنین از تقاطع هشت بهشت- نشاط به سمت چهارراه شکرشکن و میدان امام خمینی(ره) اعلام‌کرد.

سرهنگ مولوی افزود: همچنین در ساعت‌های یاد شده تردد از خیابان فلسطین به سمت تقاطع استانداری- سپه، از تقاطع طالقانی- شمس آبادی و از تقاطع کتابخانه مرکزی وچهار راه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: محل پارک موتورسیکلت ها در بلوار هشت بهشت، خیابان استانداری و خیابان حافظ قبل از تقاطع کرمانی در نظر گرفته شده است.

رییس پلیس راهور اصفهان، محل پارک اتوبوس های عمومی را در خیابان میرداماد، خیابان شمس آبادی و خیابان نشاط عنوان و توصیه کرد که به علت کمبود ظرفیت پارکینگ ها و رفاه حال روزه داران حتما از ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو و خطوط ویژه اتوبوس استفاده شود.

وی تاکید کرد: تردد انواع موتورسیکلت در محدوده میدان امام (ع) ممنوع است.

آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روززقدس، توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ به‌منظور یادآوری مساله فلسطین و ضرورت آزادی قدس شریف از چنگال اشغالگران و نمادی برای حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی نامگذاری شده است.

