تشکیل کمیته تخصصی برای آسیبشناسی وضعیت بناهای دولتخانه صفوی
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر از تشکیل یک کمیته تخصصی برای آسیبشناسی وضعیت بناهای تاریخی صدمه دیده در محدوده دولتخانه صفوی اصفهان داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سید روحالله سیدالعسگری روز پنجشنبه افزود: با توجه به آسیبهای گسترده وارد شده به بناهای تاریخی دولتخانه صفوی، بهویژه کاخ چهلستون و عمارت رکیبخانه در اثر بمباران و تجاوز صهیونیستی آمریکایی به حریم و عرصه آثار، یک کمیته تخصصی برای بررسی و مرمت تشکیل خواهد شد.
وی گفت: در حال رایزنی هستیم تا هفته آینده اساتید مرمت از پژوهشگاه تهران برای ارزیابی شرایط موجود در اصفهان حضور یابند و با حضور پیشکسوتان میراث فرهنگی اصفهان اولین جلسه را تشکیل دهیم.
سید العسگری تصریح کرد: کمیتهای متشکل از کارشناسان مجرب تشکیل خواهد شد تا آسیبهای سازهای و تزئینی وارد شده به بناها را به طور کامل بررسی کند.
وی افزود: در این کمیته، استادانی چون محمودیان و خراسانی در زمینه تزیینات و همچنین ۲ استادکار مطرح آینهکاری اصفهان حضور خواهند داشت.
معاون میراث فرهنگی اصفهان گفت: بر اساس بازدید کارشناسان میراث فرهنگی، سازه اصلی کاخ چهلستون که بیشترین آسیب را به خود دیده است، شامل جدا شدن آلت و لغتها از بستر و شکستگی آنهاست که این عناصر باید برچیده و مجددا بازچینی شوند.