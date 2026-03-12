به گزارش ایلنا از اصفهان، سید روح‌الله سیدالعسگری روز پنجشنبه افزود: با توجه به آسیب‌های گسترده وارد شده به بناهای تاریخی دولتخانه صفوی، به‌ویژه کاخ چهل‌ستون و عمارت رکیب‌خانه در اثر بمباران و تجاوز صهیونیستی آمریکایی به حریم و عرصه آثار، یک کمیته تخصصی برای بررسی و مرمت تشکیل خواهد شد.

وی گفت: در حال رایزنی هستیم تا هفته آینده اساتید مرمت از پژوهشگاه تهران برای ارزیابی شرایط موجود در اصفهان حضور یابند و با حضور پیشکسوتان میراث فرهنگی اصفهان اولین جلسه را تشکیل دهیم.

سید العسگری تصریح کرد: کمیته‌ای متشکل از کارشناسان مجرب تشکیل خواهد شد تا آسیب‌های سازه‌ای و تزئینی وارد شده به بناها را به طور کامل بررسی کند.

وی افزود: در این کمیته، استادانی چون محمودیان و خراسانی در زمینه تزیینات و همچنین ۲ استادکار مطرح آینه‌کاری اصفهان حضور خواهند داشت.

معاون میراث فرهنگی اصفهان گفت: بر اساس بازدید کارشناسان میراث فرهنگی، سازه اصلی کاخ چهل‌ستون که بیشترین آسیب را به خود دیده است، شامل جدا شدن آلت و لغت‌ها از بستر و شکستگی آن‌هاست که این عناصر باید برچیده و مجددا بازچینی شوند.

