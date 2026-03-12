خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ناپایداری‌های جوی در اصفهان از پنجشنبه

کد خبر : 1761528
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش ناپایداری‌های جوی از امروز خبر داد و گفت: وزش باد، بارش باران و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، آسیه آقایی اظهار کرد: فعالیت این سامانه به صورت افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، بارش باران و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شدت فعالیت این سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان بیشتر خواهد بود و در مناطق مرکزی و شمالی استان نیز بارش‌ها به صورت پراکنده انتظار می‌رود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تقویت سامانه بارشی، هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۷۶ نیز در خصوص مخاطرات این سامانه صادر شده است.

آقایی با اشاره به تغییرات دمایی در استان تصریح کرد: طی این مدت دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش خواهد داشت.

وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به احتمال وزش باد و بارش‌های مقطعی، تمهیدات لازم را در سفرهای جاده‌ای و فعالیت‌های خارج از منزل مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل