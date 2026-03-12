خسارت به ۳ مدرسه در اثر موج انفجار انبار نفت فردیس

به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به حملات هوایی به انبار نفت در شهرستان فردیس از تخریب کامل مدرسه غیردولتی ذکاوت یاد کرد و اظهار داشت: همچنین مدارس دولتی ابتدایی شاهد فاطمه عرب و مدرسه استثنایی زمردیان نیز در این شهرستان در اثر موج انفجار، دچار خسارت شد.

وی افزود: به دنبال حملات هوایی دشمن به استان البرز، یک کودکستان نیز در شهرستان ساوجبلاغ دچار خسارت شد.

شعبانی با تاکید بر اینکه خسارات یاد شده در ادامه روند آموزش و پرورش در این مناطق دچار آسیب خواهد شد، اضافه کرد: تیم‌های ارزیابی خسارت، میزان آسیب‌های وارده را ارزیابی می‌کنند و برنامه‌های فوری برای بازگرداندن خدمات آموزشی به کودکان و دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

