مدیرکل آموزش و پرورش البرز خبر داد:
خسارت به ۳ مدرسه در اثر موج انفجار انبار نفت فردیس
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به حملات هوایی امریکایی_صهیونی طی چند روز اخیر در انبار نفت فردیس از تخریب ۳ مدرسه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به حملات هوایی به انبار نفت در شهرستان فردیس از تخریب کامل مدرسه غیردولتی ذکاوت یاد کرد و اظهار داشت: همچنین مدارس دولتی ابتدایی شاهد فاطمه عرب و مدرسه استثنایی زمردیان نیز در این شهرستان در اثر موج انفجار، دچار خسارت شد.
وی افزود: به دنبال حملات هوایی دشمن به استان البرز، یک کودکستان نیز در شهرستان ساوجبلاغ دچار خسارت شد.
شعبانی با تاکید بر اینکه خسارات یاد شده در ادامه روند آموزش و پرورش در این مناطق دچار آسیب خواهد شد، اضافه کرد: تیمهای ارزیابی خسارت، میزان آسیبهای وارده را ارزیابی میکنند و برنامههای فوری برای بازگرداندن خدمات آموزشی به کودکان و دانشآموزان ارائه میشود.