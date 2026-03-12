معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

9 مجروح؛ حادثه‌آفرینی حمله هوایی دشمنان به 3 واحد صنعتی در اراک

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله دشمنان در یک شهرک صنعتی اشاره کرده و گفت: شب گذشته 3 واحد صنعتی در شهرک صنعتی خیرآباد شهرستان اراک هدف حملات هوایی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونسیتی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در این حملات ددمنشانه و تروریستی دشمن 9 نفر مجروح شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. از مجموع مجروحین یک نفر به صورت سرمایی درمان شده است و 8 نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند.

وی به اقدامات انجام شده در راستای فرایندهای درمانی مجروحین این حملات تروریستی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نیروهای امدادی بلافاصله بعد از حملات دشمنان در محل وقوع حادثه حضور یافتند و مجروحان را به مراکز درمانی اعزام کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، شهرک‌ صنعتی خیرآباد شهرستان اراک 2 مرتبه و شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه یک مرتبه هدف حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونسیتی قرار گرفته‌اند.

اخبار مرتبط
