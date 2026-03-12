جزئیات راهپیمایی روز قدس در قزوین اعلام شد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین طی اطلاعیهای جزئیات راهپیمایی روز قدس در شهر قزوین را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شعار «القدس عهدالله» و بیعت با رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و محکومیت جنایات سبعانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در شهادت مقام معظم رهبری فرماندهان غیور و جمعی از هموطنان عزیزمان فردا جمعه در شهر قزوین برگزار میشود.
زمان برگزاری این راهپیمایی از ساعت 10:30 صبح از میدان میرعماد خواهد بود و راهپیمایان تا مسجدالنبی(ص) قزوین به راهپیمایی خود ادامه خواهند داد.
بنا به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین سخنران این مراسم حجتالاسلام حسین جلالی نماینده سابق مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.