خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات راهپیمایی روز قدس در قزوین اعلام شد

کد خبر : 1761484
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین طی اطلاعیه‌ای جزئیات راه‌پیمایی روز قدس در شهر قزوین را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شعار «القدس عهدالله» و بیعت با رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و محکومیت جنایات سبعانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در شهادت مقام معظم رهبری فرماندهان غیور و جمعی از هموطنان عزیزمان فردا جمعه در شهر قزوین برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این راهپیمایی از ساعت 10:30 صبح از میدان میرعماد خواهد بود و راهپیمایان تا مسجدالنبی(ص) قزوین به راه‌پیمایی خود ادامه خواهند داد.

بنا به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین سخنران این مراسم حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده سابق مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل