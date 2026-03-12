بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تسریع یابد/اولویت اسکان خانواده های آسیب دیده و بازگشت سریع به شرایط عادی

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در نشست هماهنگی با فرمانداران استان، بر ضرورت حضور میدانی فرمانداران برای آرامش‌ بخشی به جامعه گفت: فرمانداران باید الزامات شرایط جنگی را در تمامی دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی کرده و با اقتدار در مسیر خدمت‌رسانی حداکثری به مردم استان گام بردارند.

وی ادامه داد: هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و این امر باید در کف جامعه نیز به شفافی احساس شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد و افزود: خسارت وارد به شهرها باید به صورت دقیق برآورد و گزارش شود.

وی اضافه کرد: اولویت در این حوزه، اسکان پایدار خانواده‌های آسیب‌دیده و بازگشت سریع به شرایط عادی است.

رحمانی با تمجید از پایداری مردم در برابر تهدیدات دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال فلج کردن زیرساخت‌های ما بود، اما مدیریت جهادی در شهرستان‌ها و همراهی مردم، این توطئه را خنثی کرد.

فرمانداران شهرستان‌های استان نیز در این نشست وبیناری، گزارش‌های کوتاهی از آخرین وضعیت امنیتی، اجتماعی و معیشتی حوزه‌های استحفاظی خود ارائه و تصمیمات مقتضی برای رفع مشکلات محلی اتخاذ شد.

انتهای پیام/