خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار آذربایجان غربی:

بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تسریع یابد/اولویت اسکان خانواده های آسیب دیده و بازگشت سریع به شرایط عادی

کد خبر : 1761458
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانداران بر روند توزیع کالاهای اساسی نظارت کنند

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تنظیم بازار در شرایط فعلی جنگی خط قرمز دولت است، تاکید کرد: فرمانداران باید شخصاً بر روند توزیع کالاهای اساسی، به‌ ویژه مرغ، گوشت و نان نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در نشست هماهنگی با فرمانداران استان، بر ضرورت حضور میدانی فرمانداران برای آرامش‌ بخشی به جامعه گفت: فرمانداران باید الزامات شرایط جنگی را در تمامی دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی کرده و با اقتدار در مسیر خدمت‌رسانی حداکثری به مردم استان گام بردارند.

وی ادامه داد: هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و این امر باید در کف جامعه نیز به شفافی احساس شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد و افزود: خسارت وارد به شهرها باید به صورت دقیق برآورد و گزارش شود.

وی اضافه کرد: اولویت در این حوزه، اسکان پایدار خانواده‌های آسیب‌دیده و بازگشت سریع به شرایط عادی است.

رحمانی با تمجید از پایداری مردم در برابر تهدیدات دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال فلج کردن زیرساخت‌های ما بود، اما مدیریت جهادی در شهرستان‌ها و همراهی مردم، این توطئه را خنثی کرد.

فرمانداران شهرستان‌های استان نیز در این نشست وبیناری، گزارش‌های کوتاهی از آخرین وضعیت امنیتی، اجتماعی و معیشتی حوزه‌های استحفاظی خود ارائه و تصمیمات مقتضی برای رفع مشکلات محلی اتخاذ شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل