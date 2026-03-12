شهادت ۱۲ ورزشکار آذربایجان غربی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا

به گزارش ایلنا، سجاد بیرامی با بیان اینکه ۱۲ورزشکار استان در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا له کشور شهید سده اند گفت: شهدای ورزشکار این تجاوز از رشته‌های مختلف ورزشی بودند که هر کدام در مسیر افتخارآفرینی برای استان و کشور فعالیت داشته و متأسفانه در حملات دشمن به شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: شهید محمد رضا عبدی ورزشکار ۱۹ ساله رشته ورزشی بوکس از شهرستان شاهین‌دژ در سردشت، سروان شهید توحید ایمانی ورزشکار رشته فوتبال از باروق در منطقه سیمینه بوکان، شهید یاسر میکائیلی فوتبالیست ارومیه‌ای در ستاد فرماندهی انتظامی استان، شهید جعفر گلشنی مربی رشته کبدی در نقده و شهید مبین ابراهیمی اصل از ورزشکاران رشته کونگ‌فو و هنرهای رزمی از خوی در کرمانشاه به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: همچنین شهید میلاد کوهکلانی ورزشکار رشته اسکواش در ارومیه، شهیده یسنا میرزازاده ورزشکار ۱۲ ساله رشته تکواندو در ارومیه، شهید مرتضی خان‌احمدی ورزشکار رشته تکواندو در بوکان، شهید جواد لطفی کشتی‌گیر در ارومیه، شهید مهدی جاوید کشتی گیر اهل محمدیار در نقده، شهید اکبر گلصنملو ورزشکار رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از شهرستان خوی در تهران و شهید حمید خلیل پور داور فوتبال در ارومیه به فیض شهادت نایل شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه جامعه ورزش استان داغدار این شهدا هستند، اظهار کرد: این شهدا تنها ورزشکار نبودند، بلکه الگوهایی از غیرت، تعهد و عشق به وطن بودند که نامشان در تاریخ ورزش استان ماندگار خواهد شد.

بیرامی گفت: جامعه ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی ضمن محکومیت این جنایت، راه این شهدا را ادامه خواهد داد و یاد و نام آنان همواره در میان ورزشکاران و جوانان استان زنده خواهد ماند.

