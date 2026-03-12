دعوت از مردم فارس برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس
شورای هیئات مذهبی فارس از مردم برای حضور در مراسم راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه، از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز دعوت شده است.
این راهپیمایی صبح جمعه ٢٢ اسفند ١٤٠٤ در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد و در شیراز از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از ساعت ١٠ صبح آغاز میشود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه بر حضور حماسی شبانه مردم در مساجد، حسینیهها، مواکب، هیئتهای مذهبی و کاروانهای خودرویی و پیاده در سراسر استان تاکید شده است.
همچنین تجمع بزرگمردمی در شهر شیراز هر شب از ساعت ٢٠ در میدان شهدا و میدان معلم تا زمان اعلام جشن پیروزی ادامه خواهد داشت.
بر اساس این اطلاعیه، آیین احیا و مناجات شب بیستوسوم ماه مبارک رمضان، سومین شب قدر نیز با حضور گسترده مردم مومن در مساجد و مراکز مذهبی استان برگزار میشود.