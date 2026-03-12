داروهای ضروری که باید در شرایط بحران در خانه داشته باشید
داشتن یک کولهپشتی اضطراری در شرایط بحرانی و جنگ که شامل اقلام ضروری سلامت است، میتواند نقش مهمی در حفظ ایمنی و سلامت افراد ایفا کند.
به گزارش ایلنا، یکی از بخشهای مهم، جعبه دارویی است که شامل داروهای پایه و مورد نیاز است. انتخاب صحیح داروها و نگهداری مناسب آنها، میتواند در ساعات یا روزهای اولیه بحران بسیار کمککننده باشد.
متخصص داروسازی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه کرد که این داروها باید بر اساس نیازهای عمومی خانواده انتخاب شوند و به طور منظم از نظر تاریخ انقضا و شرایط نگهداری بررسی گردند.
امید مرادی افزود: در برخی خانوادهها که یکی از اعضا به بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، آسم یا صرع مبتلا است، لازم است داروهای اختصاصی این بیماران نیز با مقدار کافی و طبق نسخه پزشک در دسترس باشد.
مرادی توصیه کرد: داروها در شرایط مناسب (دمای مناسب، دور از نور مستقیم و رطوبت) نگهداری شوند. در مورد داروهای با شرایط نگهداری خاص مانند انسولین نیز باید به شرایط نگهداری در دمای مناسب توجه شود.
وی تصریح کرد: در خصوص شرایط نگهداری داروها، به توصیههای مربوطه در بروشور دارو و اطلاعات ارائه شده توسط داروساز توجه کنید.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: از سایر داروهای مورد نیاز در خانه، میتوان به داروهای کاهشدهنده درد و تب مانند استامینوفن و ایبوپروفن اشاره کرد. این داروها برای کنترل تب، سردرد، دردهای عضلانی و برخی دردهای خفیف تا متوسط کاربرد دارند.
این متخصص داروسازى بالینی تأکید کرد: در مصرف دارو های تب بر، باید به دوز مناسب توجه شود؛ بهویژه در کودکان که مصرف باید بر اساس سن یا وزن انجام شود و بیماران این داروها را مطابق دستور ارائه شده پزشک و داروساز مصرف نمایند.
بیماران کبدی در مصرف استامینوفن احتیاط کنند
مرادی افزود: افراد مبتلا به بیماریهای کبدی باید در مصرف استامینوفن احتیاط کنند و مصرف ایبوپروفن در بیماران مبتلا به زخم معده، بیماریهای کلیوی یا برخی بیماران قلبی باید با احتیاط و ترجیحاً با مشاوره پزشک یا داروساز انجام شود.
وی بیان کرد: داروهای ضدحساسیت (آنتیهیستامینها) مانند لوراتادین یا ستیریزین نیز از داروهای مفید در شرایط اضطراری هستند که میتوانند در کنترل علائمی مانند عطسه، خارش، کهیر و واکنشهای آلرژیک خفیف کمککننده باشند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: برخی آنتیهیستامینها ممکن است باعث خوابآلودگی شوند، بنابراین هنگام مصرف باید از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، مانند رانندگی، پرهیز شود.
مرادی توصیه کرد: وجود محلولهای شست و شوی زخم و یا محلولهای ضدعفونیکننده پوستی برای پاکسازی زخمهای سطحی و جلوگیری از عفونت اهمیت زیادی دارد.
به گفته وی، در دسترس بودن برخی پمادهای موضعی مراقبت از زخم خمانند برخی آنتیبیوتیکهای موضعی برای زخمهای سطحی میتواند مفید باشد، اما مصرف آنتیبیوتیکهای خوراکی بدون تجویز پزشک توصیه نمیشود، زیرا مصرف خودسرانه آنها میتواند منجر به مقاومت میکروبی و عوارض دارویی شود.
به گفته این متخصص داروسازی بالینی، نکته مهم این است که داروها باید در محل امن، دور از دسترس کودکان و در بستهبندی اصلی خود نگهداری شوند تا اطلاعات مربوط به نام دارو، دوز و تاریخ انقضا در دسترس باشد. همچنین بررسی دورهای تاریخ انقضای داروها و جایگزینی داروهای منقضیشده اهمیت زیادی دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: آمادگی دارویی خانواده در شرایط بحران میتواند به مدیریت بهتر مشکلات شایع سلامت کمک کند، اما در صورت بروز علائم شدید یا ادامهدار، مراجعه به پزشک یا مراکز درمانی همچنان ضروری است.